Cinco cidades do ABC vão reduzir a tarifa de ônibus

Cinco cidades da região do ABC paulista anunciaram nessa quarta-feira, 5, que vão reduzir o valor das tarifas de transporte coletivo. O valor de R$ 3,30 cai para R$ 3,20 no próximo dia 15 em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires. A redução é reflexo Medida Provisória (MP) que reduziu para zero as alíquotas de dois tributos federais, o PIS e a Cofins, sobre as empresas de transporte urbano.

Os cinco municípios reajustaram o valor da tarifa para R$ 3,30 entre dezembro de 2012 e a primeira semana de janeiro deste ano, antes da desoneração, e, agora, corrigem os preços. "A decisão foi comunicada aos empresários e é evidente que não há espaço para discussão. Trata-se de uma resposta ao esforço do governo brasileiro pela redução das tarifas", afirmou o prefeito de São Bernardo do Campo e presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Luiz Marinho, no anúncio da decisão. Para Marinho, o benefício da isenção fiscal para as empresas precisa atingir os usuários.

As outras duas cidades do ABC, Diadema, onde a tarifa já custa R$ 3,20, e Rio Grande da Serra, que tem tarifa de R$ 3,00, vão manter os valores. Os prefeitos da região querem, ainda, manter o valor até 2015 e, a partir desse ano, realizar reajustes conjuntos em todos os municípios.