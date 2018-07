Cinco cidades do sul de MG reduzem a tarifa Na região Sul de Minas Gerais cinco cidades já anunciaram a redução na tarifa de ônibus, enquanto que outras discutem a questão. Alfenas (MG) foi a mais recente a baixar a passagem, com a publicação, nesta quarta-feira, do decreto assinado pelo prefeito Maurílio Peloso (PDT). Na cidade o valor cobrado vai cair 25 centavos, de R$ 2,25 para R$ 2 a partir do próximo dia 12.