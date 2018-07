Cinco coisas para fazer na Consolação

1. Cemitério da Consolação

Já pensou em fazer um tour guiado pelo Cemitério da Consolação? Pois saiba que, a exemplo do que acontece em países europeus, muitos turistas ou mesmos paulistanos têm esse interesse. O interesse é tanto que a administração do local agenda visitas monitoradas regularmente. As visitas monitoradas ocorrem todas as terças e sextas-feiras, das 9h30 às 11 horas e das 14h às 15h30, mediante agendamento prévio.

Rua Da Consolação, 1660 - (11) 3256-5919

Saiba como agendar uma visita monitorada

2. Igreja da Consolação

Construído em 1902, o prédio da Igreja da Paróquia Nossa Senhora da Consolação e São João Batista foi construído em estilo revivalista neorromânico. Sua torre, projetada com arquivolta, alcança 75 metros de altura.

A igreja fica aberta de segunda a domingo, das 7h às 19h.

Rua da Consolação, 585 Centro - (011) 3256-5356

3. Praça Roosevelt

Reformada completamente e reinaugurada em 2012, a Praça Roosevelt é o principal point de diversas tribos urbanas de São Paulo. O local conta também com um cachorródromo gramado, com bancos para os donos sentarem e bebedouro para os animais. A praça virou um reduto de skatistas e também está repleta de atrações culturais e gastronômicas.

Praça Franklin Roosevelt, s/n, próximo ao Metrô República e Anhangabau

4. Biblioteca Mário de Andrade

As estantes do prédio projetado no estilo art déco reúnem o principal acervo do município de São Paulo e o segundo maior do país, atrás apenas da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Com cerca de 400 mil títulos disponíveis, a Biblioteca Mário de Andrade possui instalações modernas e adaptadas a portadores de necessidades especiais.

A biblioteca fica aberta de segunda a sexta, das 08h30 às 20h30, sábado das 10h às 17h.

Rua Da Consolação, 94 - (11) 3256 5270

5. Sesc Consolação

Inaugurado em 1967, o Sesc Consolação é um dos principais centros de lazer do bairro. A área de 16 mil m² possui piscinas, espaço de leitura, salas de ginástica e dança, Centro Experimental de Música (CEM), Centro de Pesquisa Teatral (CPT), além de quatro consultórios odontológicos. O Teatro Anchieta também exibe uma programação extensa de peças a preços acessíveis.

Rua Doutor Vila Nova, 245 - (11) 3234-3000