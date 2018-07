Cinco crianças morrem afogadas em córrego de Goiânia Cinco crianças morreram afogadas ontem quando tomavam banho no Córrego Cascavel, em Goiânia, Goiás, segundo o Corpo de Bombeiros. Por volta das 12 horas, cinco equipes foram deslocadas para resgatar os corpos dos irmãos Tiago e Douglas Gonçalves Pereira, de 8 e 10 anos, dos irmãos Lucas e Mateus Araújo Aguiar, de 6 e 8 anos, e de João Marcos de Sousa Pacheco, 12, avistados por moradores do bairro. Ainda segundo os bombeiros, os garotos costumavam tomar banho no córrego, que fica perto do local onde moram. Em alguns pontos, a profundidade do curso d''água chega a três metros. Os bombeiros acreditam que um dos garotos começou a se afogar e os outros tentaram socorrê-lo, mas também se afogaram.