Cinco curiosidades sobre a Vila Prudente

1. Uma homenagem ao presidente Prudente de Morais

Fundada no fim do século 19, quando a cidade vivia o auge do desenvolvimento da lavoura cafeeira e da instalação das estradas de ferro, a Vila Prudente foi criada a partir de um loteamento feito pelos irmãos italianos Bernardino, Panfílio e Emídio, da família Falchi, em parceria com o investidor Serafim Corso. A escolha do nome foi uma homenagem ao ex-presidente da República Prudente de Morais, que havia sido o primeiro governador do Estado de São Paulo.

2. Um pedaço do Leste Europeu na capital paulista

Ao lado do bairro da Vila Prudente, existe um pedaço do Leste Europeu. A Vila Zelina abriga uma das maiores colônias de lituanos, além de possuir um grande número de imigrantes russos, poloneses, húngaros, croatas, búlgaros, eslovenos, checos, ucranianos etc. Lá não é difícil achar as lindas matrioshkas russas, por exemplo. E, todo mês, no Parque Ecológico da Vila Prudente, acontece uma feira típica com comidas, apresentações de dança e artesanato. O bairro pretende se tornar um verdadeiro local temático do Leste Europeu, como o Bexiga da Itália e a Liberdade do Japão.

O primeiro sistema de metrô em monotrilho do País começou a operar em um trecho curto, a partir das estações Vila Prudente e Oratório. Nessa fase inicial de operação, chamada de “visita controlada”, o público pode conhecer gratuitamente as instalações das novas estações suspensas e andar no trem do monotrilho a 15 metros de altura (o equivalente a um prédio de cinco andares), sobre a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

4. O craque da Vila Prudente

Em 1911, a União da Vila Prudente FC foi a primeira a agremiação desportiva do bairro, dedicada principalmente para a formação de clubes de futebol amador, como a Associação Atlética União de Vila Prudente e a Flor da Vila FC. Esses clubes de origem fabril eram responsáveis pelo lazer dos funcionários e de suas famílias. De lá saiu Alexandre de Maria, que jogou na Lazio di Roma na década de 20. Voltou ao Corinthians para encerrar a carreira em 1935.

4. Antiga fábrica que virou shopping

O terreno de aproximadamente 70 mil metros quadrados, onde foi construído o Central Plaza Shopping, está localizado na área da antiga fábrica inaugurada em 1953. A unidade só foi fechada em 2001.