Cinco dicas para um turista responsável

Kevin Salwen, THE NEW YORK TIMES

Muitos dos que ouvem falar em turismo responsável logo se lembram das viagens ecologicamente corretas, tal o crescimento dessa modalidade. Mas há outras questões envolvidas. Em especial se o destino escolhido for uma área carente, dentro ou fora de seu país. Nessas ocasiões surge a pergunta: "Qual é a melhor forma de ajudar aquela comunidade?"

Depois de muito nos confrontarmos com essa dúvida, eu e minha mulher, Joan, montamos um pequeno manual. Regrinhas que podem ser quebradas (e algumas vezes são mesmo), mas que vêm servindo de base para nossas andanças pelo mundo. Veja, abaixo, algumas delas:

Adquira itens locais. Fazendo isso você vai ajudar a desenvolver a economia das comunidades, valorizará a cultura da região e ainda voltará para casa com lembrancinhas para você mesmo e os amigos. Em uma viagem à Índia, por exemplo, compramos um lindo tapete feito à mão em Jaipur, trabalho que levou cerca de quatro meses para ficar pronto. Se puder, adquira itens a mais.

Barganhe quantidade. A negociação pode ser melhor, para os dois lados, se você pedir mais itens pelo mesmo valor - e não ficar tentando reduzir demais a quantia pedida pelo vendedor. Ainda na Índia, queríamos comprar uma cartela de bindis, aqueles enfeites coloridos que as mulheres usam no meio da testa. "Cem rupias", pediu o ambulante. Como a barganha faz parte da cultura local, começamos a conversar. No fim, ele nos deu três cartelas pelo preço que havia pedido inicialmente. Ele conseguiu o valor que de fato queria - e nós, mais bindis.

Pense antes de dar esmolas. Esta é uma daquelas regras difíceis de manter. Mas nessas horas procuramos nos lembrar que, várias vezes, não estaremos ajudando de fato as pessoas que recebem o dinheiro. Infelizmente, há quem se aproveite de crianças e idosos para pedir nas ruas.

Em vez disso, compre na rua. A vida de quem trabalha vendendo itens nas ruas não é fácil - eles enfrentam o clima ruim, precisam ficar de pé por boa parte do dia... Então, se quiser mesmo ajudar, compre mais do que você normalmente faria.

Também é comum que pessoas trabalhem com os trajes típicos do país, normalmente perto de monumentos. Peça autorização antes de tirar a foto e, claro, faça uma contribuição, se ela pedir.

Prove comida típica. Não, não é para deixar de lado o bom senso e consumir produtos ou pratos preparados com pouca higiene. Mas também não fique só nos restaurantes que estão anotados em seu guia. Até mesmo porque, se você fizer isso, estará perdendo parte importante da viagem. Uma boa dica é procurar os mercados locais, onde os produtores vendem itens fresquinhos. Que tal provar uma fruta que você só havia comido em forma de polpa ou depois de ela ter viajado quilômetros e quilômetros até sua casa? Se não tiver como lavá-la de forma adequada, descasque a fruta.