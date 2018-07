Cinco estudantes morrem em colisão com ônibus no ES Uma colisão entre um veículo de passeio e um ônibus da Viação Itapemirim causou a morte de cinco estudantes na tarde de ontem na rodovia BR-262, em Iúna, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente. Uma das causas do acidente pode ser a condição do tempo. Chovia muito na hora da colisão. Além disso, de acordo com a PRF, os pneus do carro, que ficou completamente destruído, não estavam em boas condições para andar na chuva. Os passageiros do ônibus, que fazia o trajeto de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Guarapari, no Espírito Santo, sofreram apenas escoriações.