Cinco ficam feridos em acidente em Campos do Jordão Cinco pessoas ficaram feridas, na manhã deste sábado, 11, em um acidente envolvendo dois carros no km 36 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, na região de Campos do Jordão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três das vítimas ficaram presas nas ferragens. O acidente ocorreu entre uma viatura do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e um veículo de passeio. A via chegou a ser interditada por mais de uma hora e o trânsito fluiu pelo acostamento.