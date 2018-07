Cinco ficam feridos em briga no aeroporto Cinco pessoas ficaram feridas anteontem à tarde, após briga no estacionamento do Aeroporto de Cumbica. Clientes e seguranças discutiram em razão de falha no tíquete do estacionamento. Uma cliente teria sido empurrada e xingada por um dos funcionários, dando início à confusão. A polícia apreendeu um pedaço de madeira que teria sido usado na briga.