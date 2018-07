Cinco hackers são suspeitos de divulgar fotos de atriz A Polícia Civil do Rio aguarda a conclusão da perícia nos cinco computadores apreendidos semana passada antes de indiciar os cinco hackers suspeitos de roubar e divulgar na internet fotos da atriz Carolina Dieckmann nua. Os cinco também prestarão depoimento, antes da conclusão do inquérito aberto pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). As oitivas serão realizadas por carta precatória, já que nenhum dos identificados reside no Estado do Rio.