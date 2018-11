Cinco homens são presos com granada e drogas no Rio A Polícia Militar (PM) prendeu nesta madrugada cinco homens com drogas e uma granada de fabricação artesanal em Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O grupo foi abordado pela PM na Rua Girassol, no bairro Campo Lindo, após a corporação receber uma denúncia anônima.