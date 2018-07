Cinco índios são presos acusados de 3 mortes em Humaitá A Polícia Federal (PF) prendeu nessa quinta-feira,30, cinco índios da etnia tenharim suspeitos de ter sequestrado e matado três homens brancos, desaparecidos desde o dia 16 de dezembro na rodovia Transamazônica, em Humaitá, no sul do Amazonas. Entre os presos estão dois filhos do cacique Ivan Tenharim, morto após acidente de moto no dia 3 de dezembro.