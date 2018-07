Cinco manifestantes morrem na capital do Iêmen

Testemunhas disseram que os atiradores dispararam contra manifestantes na rua Zubayr, em Sanaa. Ao menos quatro corpos retirados do local do tiroteio foram vistos em um hospital próximo, onde uma autoridade disse que o número oficial de mortos até o momento era de cinco.

Saleh assinou um acordo para renunciar ao poder depois de 33 anos de um governo autocrático e dez meses de protestos, que tinham como objetivo encerrar seu domínio. A violência desta quinta-feira ressaltou os obstáculos que estarão no caminho de uma transição política pacífica.

"Legalistas do governo abriram fogo contra uma manifestação a partir dos telhados, de dentro de lojas e de um carro que estava de passagem", disse Ibrahim Ali, de 22 anos, que estava em um hospital local após ser ferido no joelho. Algumas testemunhas disseram que forças de segurança uniformizadas participaram do tiroteio.

Outro manifestante disse que o protesto estava denunciando qualquer imunidade legal que Saleh poderia estar conseguindo por meio do acordo pela entregar o poder ao seu vice. O acordo seria uma medida para realizar eleições antecipadas.

"Estávamos marchando na rua Zubayr, pedindo que Saleh e seus seguidores sejam julgados, quando homens armados vestidos com roupas civis abriram fogo contra nós diretamente", disse a testemunha, que se identificou como Nael.

(Reportagem de Mohammed Ghobari e Abdelrahman al-Ansi)