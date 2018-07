Cinco membros da força de segurança do Egito morrem no Sinai

As mortes ocorreram quando vários morteiros acertaram os pontos de controle, disseram as fontes.

O Norte do Sinai é o epicentro da insurgência travada pelos militantes que apóiam o Estado Islâmico, o grupo sunita ultra radical que controla grande parte do Iraque, com presença no Egito e Líbia.

Apoiadores do Estado Islâmico disseram em conta no Twitter que o grupo havia atacado as forças de segurança no norte do Sinai.

A agência egípcia de notícias MENA disse que o ataque foi feito por terroristas.

