Cinco morrem durante confronto com a PM no Rio Cinco suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram durante confronto com a Polícia Militar hoje na favela do Chapadão, no bairro Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a ação tem o objetivo de diminuir o índice de roubos na região. Entre as vítimas está um dos chefes do tráfico local, conhecido como "Baiano".