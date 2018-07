Cinco morrem e 33 ficam feridos em acidente em MG Um acidente com um ônibus que deixou Belo Horizonte com destino a Niterói na noite de domingo causou a morte de cinco pessoas e deixou 33 feridos. O acidente ocorreu no quilômetro 727 da BR-040, em Oliveira Fortes, na Zona da Mata mineira. Até a tarde desta segunda-feira, 27, pelo menos sete pessoas continuavam internadas em estado grave, ainda com risco de morte.