Cinco morrem em confronto com a PM na Bahia Cinco suspeitos morreram na madrugada de hoje em um confronto com a Polícia Militar em Salvador, na Bahia. Segundo primeiras informações da delegada Márcia Xavier Barbosa, da 11ºDP, a PM recebeu uma denúncia anônima de que na baixa da Paz, no bairro de Sussuarana, um grupo de traficantes estaria planejando um assalto. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros. No tiroteio, cinco suspeitos morreram e um adolescente foi preso. No local foram apreendidos um carro roubado, cinco armas e muita munição.