Cinco morrem na segunda chacina da semana em SP

As vítimas dormiam sob um viaduto na altura do km 86 da Rodovia Fernão Dias, na Rua Abílio Pedro Ramos, quando cinco homens chegaram em três motos e atiraram várias vezes, segundo testemunhas. Entre os cinco mortos, todos homens, apenas Manuel do Nascimento Batista Cerqueira Junior havia sido identificado até a madrugada desta terça-feira. Uma mulher, Mariana Henrique, sobreviveu e está internada em estado grave no Hospital do Mandaqui.

No mesmo horário, a cerca de um quilômetro do local do crime, na Rua Manoel Fernandes Silva, outro homem foi encontrado baleado e socorrido para o Hospital Padre Bento, mas não resistiu e morreu. A polícia não sabe se os crimes estão relacionados.

É a quinta chacina deste ano na região metropolitana de São Paulo, elevando a 25 o total de vítimas. O crime foi registrado no 73º DP (Jaçanã).

Agressões

Uma homem e uma mulher foram agredidos por cerca de dez homens na noite de domingo, 9, sob o mesmo viaduto onde ocorreu a chacina, segundo testemunhas. A violência teria começado após uma moradora de rua aproveitar uma colisão entre veículos e roubar a bolsa de uma motorista. Algumas horas depois, os agressores teriam chegado ao local e atingido o homem e a mulher com socos e pontapés.