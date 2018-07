Cinco peixes-boi são devolvidos à natureza Quatro anos após ficarem presos em redes de pesca, cinco peixes-boi foram devolvidos no sábado passado à natureza na Reserva Amanã, no Amazonas. Os animais chegaram ainda filhotes ao Instituto Mamirauá e serão monitorados por sinal de rádio nos próximos dois anos. A ação faz parte do Projeto Conservação de Vertebrados Aquáticos Amazônicos (Aquavert), que combate a caça à espécie no interior do Estado. Ameaçado de extinção, o peixe-boi-da-amazônia pode pesar até 300 quilos e é o maior mamífero aquático da região. / BRUNO DEIRO e GIOVANA GIRARDI