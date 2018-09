Cinco pessoas da mesma família mortas a facadas no PA

Cinco pessoas de uma mesma família foram mortas a facadas no município de Ourilândia do Norte, no sudeste paraense, na manhã desta quinta, 20. Entre os mortos há dois menores, um de 10 e outro de 14 anos. O crime aconteceu às 8h em um bar. Segundo a polícia, as vítimas são um homem, duas mulheres e duas crianças, sendo um casal, o pai, a atual companheira dele, a ex-mulher e os dois filhos. Uma pessoa que estava no estabelecimento comercial teria conseguido sobreviver e sido atendida no hospital municipal, mas ela ainda não foi identificada, nem se sabe se faz parte da família. Outra dúvida da polícia é se a família estava só de passagem no bar ou se morava no local. A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que "aparentemente nada foi roubado do local". A polícia busca testemunhas que tenham alguma informação sobre o crime. A delegacia da cidade está sem telefone e, devido à gravidade do crime, as investigações terão apoio da cidade de Redenção.