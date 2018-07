Cinco pessoas ficam feridas em explosão no Recife

Um acidente com dois cilindros - supostamente contendo oxigênio - deixou cinco pessoas feridas na tarde desta sexta-feira, 12, na Praça de Dois Irmãos, em frente ao zoológico do Recife, na zona oeste da cidade. Duas delas - um homem de 42 anos e outro de 19 - tiveram as pernas amputadas quando os cilindros explodiram. Eles vendiam balões e usavam os cilindros para enchê-los.

Os homens foram levados ao Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, em estado grave, onde se submeteram à cirurgia. Outros três homens que se encontravam no local - com idades de 37, 24 e 17 anos - tiveram queimaduras de primeiro e segundo graus e foram atendidos no Hospital da Restauração. Eles estão bem e um foi liberado.

A área da praça foi interditada pelo Instituto de Criminalística, que investiga as causas e responsabilidades pelo acidente. O zoológico manteve funcionamento normal.