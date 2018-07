Cinco pessoas ficam feridas em tiroteio em festa na BA

Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas duas gravemente, durante a festa da Segunda-Feira Gorda da Ribeira 2009, nas imediações da Marinha da Penha, no bairro da Ribeira, em Salvador, na Bahia, na noite desta segunda-feira, 19. Segundo a Polícia Militar, um homem ainda não identificado chegou à festa por volta das 20 horas e deu 10 disparos, principalmente contra José Roberto dos Santos, de 32 anos. Os tiros também atingiram outras quatro pessoas. O motivo, de acordo com a PM, seria por acerto de contas do tráfico de drogas. O autor dos disparos fugiu. Os feridos foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE). José Roberto dos Santos foi alvejado no abdômen, na cabeça e no braço. Ele passou por cirurgia e está em estado grave, internado na UTI do hospital. Nivaldo de Jesus Filho, de 40 anos, recebeu um tiro nas nádegas e passa bem após ser operado. Segundo a PM, os demais feridos foram atingidos nas pernas ou nas nádegas e não correm risco de morrer.