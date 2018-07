Cinco pessoas morrem asfixiadas em discoteca no Peru Ao menos cinco pessoas morreram asfixiadas e outras nove ficaram feridas na quinta-feira em uma discoteca no Peru, depois que um desconhecido soltou uma bomba de gás lacrimogênio no lugar, informou a polícia. O acidente ocorreu na cidade de Julicia, na região de Puno, no sudeste de Peru, pouco depois que os jovens receberam o Natal na discoteca chamada "El Buum", disse a agência estatal de notícias Andina. "Por causa do desespero, os jovens saíram correndo para tentar se salvar, pisoteando-se uns aos outros, e somado à inalação de gás, morreram", explicou a agência Andina. Morreram três mulheres e dois homens, agregou. Segundo testemunhas, o desconhecido que soltou a bomba de gás lacromogênio na discoteca não foi encontrado até o momento, explicou a polícia.