Cinco pessoas morrem em acidentes no interior de SP

André Luís Desidério, de 25 anos, dirigia o carro, que invadiu a pista contrária e bateu de frente contra o ônibus. Ele morreu no local e o motorista do ônibus e três passageiros sofreram ferimentos leves. Em Ribeirão Preto, Patrícia Queiroz de Jesus, de 33 anos, perdeu o controle da direção de um Fiat Strada, que capotou e caiu no córrego da Avenida Maurílio Biagi, na mesma noite. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Dois homens morreram - o motorista Benedito Donizete da Silva, de 54 anos, e seu passageiro Valdir Azarias da Silva, de 62 - em acidente envolvendo dois caminhões, na Rodovia Joaquim Ferreira, em Cajuru, na noite de ontem. Silva não conseguiu desviar o veículo de outro, carregado com 20 toneladas de açúcar, que tombou na pista. A via ficou interditada por mais de duas horas e as Polícias Militar e Rodoviária fizeram um cerco ao local para evitar que a carga fosse saqueada. O motorista do caminhão de açúcar nada sofreu.

Na Rodovia Washington Luís, em Itirapina, na madrugada de hoje, João Aparecido Arruda, de 43 anos, perdeu o controle da direção de um caminhão guincho, que capotou. Ele morreu no local.