Cinco pessoas morrem em rodovias do País no sábado

Duas pessoas também morreram em rodovias federais de Santa Catarina neste sábado. Valmor Pawlack, 37 anos, se envolveu em acidente no km 75 da BR-470, em Idaial, por volta das 16h20. Ele perdeu o controle do VW Logus e morreu na hora. O passageiro, J.L.S., 33 anos, sofreu ferimentos graves.

Na BR-282, na região de Xaxim, um Fiat Uno colidiu de frente com um caminhão Volvo, por volta das 5 horas. O motorista do Uno, Matheus Chilotina, 29 anos, morreu no local. O passageiro, A.L.G., 22 anos sofreu lesões graves. O motorista do caminhão escapou ileso.

Outra colisão frontal de um Fiat Uno com caminhão deixou uma vítima na rodovia PR-272, região de Ubá do Sul, no Paraná. Os veículos se chocaram no km 249, por volta das 12 horas. Valter Cristiano, condutor do Uno, morreu no local. Seu corpo foi encaminhado ao IML de Apucarana.