Cinco pessoas são assassinadas em Caraguatatuba-SP Seis pessoas foram baleadas na noite de ontem em duas ocorrências distintas na cidade de Caraguatatuba, litoral norte paulista. Das seis vítimas, apenas uma sobreviveu. O primeiro caso ocorreu na Praia das Palmeiras, onde um rapaz de bicicleta parou em frente a quatro pessoas e começou a atirar. Três morreram no local. A quarta vítima foi internada em estado grave. Duas horas depois, no bairro do Ipiranga, pai e filho foram surpreendidos por atiradores. A irmã, em depoimento na delegacia central da cidade, disse que dormia quando ouviu os tiros. Ao sair do quarto, percebeu que a casa havia sido invadida e viu pai e irmão caídos, baleados e já mortos. Não se sabe ainda o que teria motivado os crimes. Aparentemente nada foi levado das vítimas, o que leva a polícia a acreditar em homicídios premeditados.