Cinco pessoas são executadas em série no Rio Cinco pessoas foram vítimas de execuções em série ontem à noite nos bairros da Penha e de Olaria, zona norte do Rio, por ocupantes de um carro Citroën cor prata, segundo policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar. O primeiro crime ocorreu por volta das 22h30, nas esquinas das ruas Jacarutá e Cuba, na Penha, um casal foi encontrado com as mãos amarradas e com tiros na cabeça e no rosto. As vítimas chegaram de carro e teriam sido executadas ao sair de veículo. A chacina terminou apenas em Olaria onde o corpo da última vítima foi abandonado, um homem negro de 28 anos foi morto. Nenhum familiar das vítimas procurou o Instituto Médico Legal (IML). A polícia ainda não tem pista sobre as execuções. Agentes da 22ª Delegacia investigam o caso e não descartam a hipótese da ligação entre os criminosos e as vítimas com o tráfico de crack.