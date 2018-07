Cinco pessoas são feitas reféns em Belo Horizonte

A moradora foi rendida quando saía do apartamento, no bairro Fernão Dias, na região nordeste de Belo Horizonte, no início da noite. Eles a obrigaram a voltar para a residência, mas uma vizinha estranhou a movimentação no local e acionou a PM. Também estavam no apartamento o marido da bancária, que seria analista de sistemas, duas crianças pequenas filhas do casal e a empregada da família.

Para evitar que os policiais tivessem visão de dentro do imóvel, os suspeitos cobriram as janelas com lençóis. No fim da noite, um dos criminosos chegou a aparecer em uma varanda ameaçando uma das vítimas com uma arma. Segundo o tenente Marcos, da PM mineira, a polícia isolou todo o local e o Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate) da corporação foi acionado para negociar com os criminosos.

O tenente Marcos, responsável pelo perímetro de isolamento do local, não soube dizer quais exigências foram feitas pelos suspeitos, mas havia informação não confirmada de que os criminosos exigiam a participação da Polícia Federal nas negociações.