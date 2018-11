Cinco pessoas são mortas na madrugada no ABC

SÃO PAULO - Cinco pessoas foram mortas a tiros, entre a 0h30 e as 4h, nas cidades de Santo André e Mauá, no Grande ABC. Até o início da manhã desta quarta-feira, 11, nenhum suspeito havia sido detido pela polícia.

No primeiro caso, a vítima, um adolescente de 17 anos, foi baleada na cabeça por dois ocupantes de uma picape escura, na rua Dias da Silva, na Vila Junqueira, em Santo André. Parentes do rapaz teriam testemunhado parte do ocorrido. Um colega da vítima, também adolescente, conseguiu correr e escapou dos tiros. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade.

Uma hora depois, na rua Antonio Pereira dos Santos, na Vila Assis Brasil, em Mauá, cidade vizinha, dois jovens foram mortos a tiros por desconhecidos. Neste caso não houve testemunhas. Policiais foram até o local após moradores ouvirem disparos de arma de fogo.

Os bairros de Vila Junqueira e Vila Assis Brasil não são muito distantes um do outro, apesar de pertencerem a cidades diferentes. O duplo homicídio foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá.

Por volta das 4h, aconteceu outro caso de duplo homicídio foi registrado em Santo André. Policiais militares foram acionados por testemunhas e encontraram, numa das vielas da Favela Sacadura Cabral, os corpos de dois homens, com tiros na cabeça e no peito.