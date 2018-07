Cinco presos estrangeiros fogem de penitenciária Cinco presos estrangeiros - três peruanos e dois paraguaios - fugiram da penitenciária estadual de Itaí, sudoeste paulista, no final da tarde deste sábado, 2. Até a tarde deste domingo, 3, nenhum deles tinha sido recapturado. Os condenados cumpriam pena no regime semiaberto e, para escapar, pularam dois alambrados. De acordo com a Polícia Militar, os fugitivos podem ter se embrenhado em matas e áreas de reflorestamento existentes na região.