Cinco presos fogem de penitenciária em MS Cinco presos fugiram na madrugada de hoje do presídio estadual de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, os detentos serraram as grades da cela em que eram mantidos e pularam o muro da unidade. Até a tarde de hoje, nenhum deles havia sido recapturado. A secretaria informou ter instaurado sindicância para apurar o caso.