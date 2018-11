Cinco presos são mortos a facadas em João Pessoa Cinco presos foram assassinados a facadas na tarde deste domingo, no Presídio do Róger, na Capital paraibana. As mortes, segundo a polícia e a direção do presídio, teriam sido motivadas por vingança. Os presidiários mortos teriam sido os mesmos que informaram aos agentes penitenciários sobre um túnel que estava sendo escavado para a fuga em massa antes do Natal. O túnel já tinha 50 metros e foi localizado na última quinta-feira.