Cinco rodovias apresentam lentidão em São Paulo Cinco rodovias que dão acesso à capital paulista apresentavam pontos de lentidão por volta das 7 horas da manhã de hoje. A pista expressa sentido interior-capital da Rodovia Castello Branco apresentava na manhã de hoje congestionamento de 3 quilômetros, entre os km 16, em Osasco, e 13, na chegada às marginais. A Rodovia Raposo Tavares apresentava vários pontos de lentidão entre os quilômetros 15 e 10, no sentido interior-capital, na região do Butantã. A Rodovia Presidente Dutra, no sentido RJ-SP, registrava três pontos de congestionamento: entre os km 219 e 222, em Guarulhos, entre os km 225 e 228 e na chegada à marginal Tietê, pela Ponte da Vila Maria, na zona norte da cidade, onde havia um quilômetro morosidade. Tanto a Rodovia Anhangüera como a Rodovia dos Bandeirantes apresentavam tráfego lento na chegada à capital. Pela Bandeirantes, o congestionamento era de 4 quilômetros, entre os km 17 e 13. Na Anhangüera, a lentidão ocorria entre os quilômetros 14 e 11.