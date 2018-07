Cinco são atropelados e morrem após festa em Sorocaba O motorista que atropelou e causou a morte de cinco jovens, deixando outros sete feridos, na manhã deste domingo (6), em Sorocaba, dirigia embriagado. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o teste do bafômetro apontou que ele apresentava 0,63 mg de álcool por litro de ar. O motorista foi levado ao plantão da Polícia Civil e autuado por homicídio culposo. No início da tarde, ele continuava preso.