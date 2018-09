Cinco são presos com fuzis e submetralhadora no Rio Cinco pessoas foram presas no fim da tarde desta sexta-feira, 23, durante operação da Polícia Militar, na Comunidade do Timbau, na Maré, no Rio. Na ação, cinco pessoas foram presas e material entorpecente, ainda não contabilizado, foi apreendido. Além da droga, a Polícia Militar apreendeu dois fuzis, 7.62 e 556, e uma submetralhadora Uzi 9mm. O material foi encaminhado para a 21ª DP para a contagem.