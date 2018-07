Cinco são presos e um adolescente é apreendido nas praias do Rio Cinco pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido nas praias do Rio, segundo balanço da Operação Verão da Polícia Militar (PM) no início da noite. O dia com sol forte e água cristalina atraiu banhistas para a orla da Zona Sul e da Zona Oeste. Com a operação especial, a PM reforçou o policiamento nas vias de chegada e saída da orla, além de aumentar a atenção nas praias.