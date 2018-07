Cinco são presos no Estado do Rio por desvio de verbas Cinco pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, entre elas o prefeito do município de São Francisco do Itabapoana, no norte do Rio de Janeiro, o atual secretário de saúde, o ex-secretário de saúde do município, e os representantes da Clínica Fênix, acusados de desviar verbas públicas destinadas à saúde no município, segundo informações da Polícia Federal.