Cinco são presos por contrabando de cigarros paraguaios

Participaram da operação 169 policiais federais, que cumprem 37 mandados de busca e apreensão, 26 mandados de prisão preventiva e 10 de condução coercitiva nas cidades de Campo Grande, Naviraí, Dourados, Mundo Novo, Eldorado, Sete Quedas, Três Lagoas, Itaquiraí, Itaporã, Caarapó e Guaíra, no Estado do Paraná.

A Justiça Federal determinou o sequestro de 81 contas bancárias utilizadas para movimentar os valores gerados com o contrabando de cigarro e outras mercadorias, além dos imóveis registrados em nome de 31 dos investigados. Além de cigarro, as quadrilhas comercializavam armas, munições, medicamentos, eletrônicos, pneus e agrotóxicos.

As apreensões de cigarro paraguaio efetuadas pela delegacia de Polícia Federal de Naviraí remontam a 31 milhões de maços nos anos de 2009 e 2010, com 106 pessoas presas. Do início de 2011 até hoje foram apreendidos 10 milhões de maços.