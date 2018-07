Cinco são presos por desviar recursos públicos em GO A Operação Biópsia, iniciada ontem, prendeu cinco pessoas suspeitas de envolvimento no desvio de recursos públicos na Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG). A ação continua a ser realizada nesta quarta-feira e os nomes dos presos ontem não foram divulgados para não atrapalhar as investigações.