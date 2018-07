Cinco são presos por explodir caixas em Ilhabela (SP)

SÃO PAULO - Cinco pessoas foram presas na última quinta-feira, 7, por suspeita de explodir caixas eletrônicos em Ilhabela, cidade localizada no litoral paulista. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o assalto foi realizado no dia 8 de maio, quando uma quadrilha rendeu um policial militar em uma base no centro comercial do município.

O grupo explodiu cinco caixas de duas agências bancárias e levou R$ 226 mil. A Polícia Federal chegou a interferir no caso, porque um dos bancos atacados é a Caixa Econômica Federal. De acordo com a secretaria, para fugir, o grupo ateou fogo no carro usado para chegar ao local e embarcou em uma lancha.

A Polícia Civil da região identificou sete suspeitos. Durante as investigações, os policiais de Ilhabela e da Seccional de São Sebastião cumpriram mandados de busca, que resultaram na apreensão de alguns objetos.

Um dos homens detidos, conhecido como "Duca", confessou a participação no crime. A partir daí, a polícia solicitou as prisões de outros suspeitos.

As investigações revelaram ainda que os integrantes da quadrilha estiveram envolvidos em outros roubos e furtos com explosão de caixas eletrônicos no Litoral Norte e em cidades do interior de São Paulo.

Os outros dois suspeitos foragidos continuam sendo procurados pela Polícia Civil. Os mandados de prisão foram decretados pela Justiça.