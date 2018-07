Cinco são presos por roubos a joalherias em SP

Investigações da Delegacia de Investigações sobre Furto e Roubo de Joias revelaram que o grupo, que assaltou uma joalheria em 2008, tinha diversos núcleos e intercambiava integrantes.

Foram detidos Guilherme de Oliveira Goês, de 19 anos, Philipe de Siqueira Souza, de 20, Ailton de Souza Santos, de 31, Diego Rodrigues dos Santos, de 21, e um adolescente, de 17. As ações aconteceram no Parque Sônia, Jardim Elidy e Capão Redondo.

Os policiais apreenderam um colete balístico, um revólver calibre 32, munições de fuzil e pistola e um computador contendo fotos de joias e dinheiro, possivelmente produtos conseguidos durante os ataques. A polícia vai apurar o motivo da produção das imagens. "Existe suspeita dos envolvidos postarem as imagens na Internet para exibir seus feitos para outros bandos como se fossem troféus", comentou o delegado titular Júlio César Teixeira.

O bando, durante as investigações, também atacou uma equipe da delegacia. Em outubro do ano passado, dois policiais foram feridos por disparos de fuzis durante uma apuração em Campo Limpo. A equipe ainda procura o garçom Alex Figueiredo da Silva, de 21 anos, que participou de roubos e do ataque aos policiais.