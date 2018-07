Cinco vereadores suspendem cassação no TRE

Cinco dos oito vereadores paulistanos cassados pela Justiça Eleitoral nesta semana junto com o prefeito Gilberto Kassab (DEM) recorreram ontem da sentença no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e garantiram a suspensão da decisão. Ítalo Cardoso, Antônio Donato, Arselino Tatto, José Américo e Juliana Cardoso, todos do PT, poderão continuar nos cargos enquanto não há decisão definitiva na Justiça.

Os outros três vereadores cassados pelo juiz Aloisio Silveira, da 1ª Zona Eleitoral, foram Marco Aurélio Cunha (DEM), Gilberto Natalini (PSDB) e o líder do prefeito na Câmara, José Police Neto (PSDB). Os advogados dos três pretendem recorrer na tarde de hoje.

Todos foram cassados sob a acusação de terem recebido doações ilegais na campanha de 2008.

O governador José Serra (PSDB) afirmou ontem que a cassação do aliado Kassab ? suspensa até o julgamento do recurso ? poderá ter impacto em sua provável campanha presidencial. "Para a oposição oportunista, sim", admitiu. Serra, no entanto, disse não acreditar que o assunto seja de fato levantado pelos adversários. "Seria ridículo. Até porque foram cassados, entre aspas, um montão de petistas também."

As "aspas" citadas pelo governador têm motivo de ser. Como o prefeito poderá continuar no cargo até que o recurso seja julgado em segunda instância, Kassab decidiu negar insistentemente que tenha sido cassado. "Não existe cassação. Eu não fui condenado a nada. Pelo contrário, as minhas contas foram aprovadas", disse o prefeito, após a inauguração de uma escola técnica estadual no Jaraguá, zona norte de São Paulo, ao lado de Serra.

Durante o evento, Kassab se mostrou mais relaxado que nos últimos dias e disse não acreditar que o episódio da cassação faça estragos na campanha de Serra. O prefeito também frisou que utilizar politicamente o fato não seria uma decisão sábia por parte de seus adversários. Ele negou também que a sentença do juiz Aloisio Silveira tenha qualquer caráter político. Para Kassab, a decisão foi apenas técnica.

Kassab ainda afirmou discordar da estratégia anunciada pelo DEM em Brasília de dificultar as votações de projetos do governo federal no Congresso em retaliação à sentença de Silveira. "É uma questão técnica que afeta diversos partidos", disse, referindo-se aos vereadores petistas também cassados.

INVESTIGAÇÃO

Ontem, na Câmara Municipal, o vereador Wadih Mutran (PP) ? corregedor e responsável por julgar casos de quebra de decoro ? bateu boca com uma pessoa na galeria. Ao dizer que nunca havia sido cassado, alguém gritou que Mutran já havia sido e o parlamentar gritou: "Cala a boca seu porco."

O colégio de líderes da Câmara aprovou ontem a instalação de duas CPIs: das Enchentes, que vai investigar a limpeza de bueiros e piscinões, e a da Covisa, para apurar as responsabilidades na fiscalização e licenciamento dos estabelecimentos comerciais previstos no Código Sanitário Municipal.