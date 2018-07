Cine Belas Artes, em SP, está 'congelado' outra vez Exatamente um ano depois de ter tido o processo de tombamento aberto pela primeira vez pelo Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio (Conpresp), o Cine Belas Artes está "congelado" novamente. Por determinação judicial, o órgão, que já havia negado o tombamento do cinema em setembro, reabriu o processo de tombamento - o que significa que nenhuma alteração no imóvel da esquina da Rua da Consolação com a Avenida Paulista pode ser feita sem autorização prévia. A decisão final, porém, só sai nas próximas reuniões do conselho.