Cineasta Anselmo Duarte continua internado no Incor

Os exames ainda identificaram alteração na parede da bexiga como principal causa do sangramento por via urinaria, que motivou a internação do paciente no Hospital Universitário, de onde foi transferido para o Incor. A investigação da lesão na bexiga prossegue com a realização de tomografia e, caso seja necessário, exames complementares. Nas últimas 24 horas, o paciente evoluiu com melhora da função cardíaca e respiratória e estabilidade na função renal, ainda comprometida pelo sangramento por via urinária. Um novo boletim médico deve ser divulgado na tarde de amanhã.