Cineasta é atropelado em Atenas O cineasta grego Theo Angelopoulos, conhecido por seus filmes de andamento lento, com planos de longa duração que exigiam cuidadosa blocagem de cena, morreu ontem após ser atropelado por uma moto pilotada por um policial fora do horário de serviço. Ele tinha 76 anos e trabalhava em seu próximo filme, The Other Sea.