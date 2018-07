Cineasta Emiliano Ribeiro é encontrado morto

Amigos do casal publicaram em blogs e listas de discussão sobre cinema a informação de que Ribeiro sofreu um infarto agudo do miocárdio no domingo. Karla, grávida de um mês, entrou em choque. Ela teria passado dois dias ao lado do companheiro, sem conseguir pedir socorro.

Na terça-feira, a empregada do casal encontrou os dois. Parentes de Karla a socorreram, mas ela não resistiu e morreu depois de chegar ao hospital. A causa da morte foi atestada como miocardiopatia (deterioração da função do músculo cardíaco) e edema pulmonar.

O caso está sendo investigado pela 16.ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca). De acordo com o delegado Fernando Reis, não há nada que aponte para morte violenta - não havia sinais de arrombamento ou luta corporal na residência. Ele espera os laudos do Instituto Médico Legal para determinar o horário da morte do diretor e produtor de cinema. A família do casal, que deve ser cremado hoje, ainda não foi chamada para depor.

Emiliano Ribeiro foi o diretor dos filmes "As meninas" (1996), baseado no romance de Lygia Fagundes Telles, e "Condenado à liberdade" (2001). Foi produtor-executivo de "Gatão de Meia Idade" (2006), de Antônio Carlos da Fontoura, e "Dores & Amores" (2010), de Ricardo Pinto e Silva.