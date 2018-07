Cineasta Zelito Viana é assaltado e agredido em casa O cineasta Zelito Viana, de 76 anos, irmão do humorista Chico Anysio (1931-2012) e pai do ator Marcos Palmeira, foi assaltado em sua própria casa, no Cosme Velho (zona sul do Rio), na noite desta sexta-feira (21). Ele, a mulher, o caseiro da família e três amigas que haviam sido convidadas para jantar foram rendidos e agredidos pela quadrilha, que passou três horas no imóvel. Eles fugiram levando R$ 500 em dinheiro, aparelhos eletrônicos e joias. Zelito havia sofrido outro assalto há quatro meses, no mesmo lugar, este praticado por dois ladrões.