Cineastas brasileiros indicam o que assistir

O mais famoso dos cineastas suecos, Ingmar Bergman (1918-2007), ganha retrospectiva completa no Centro Cultural Banco do Brasil. É a Mostra Ingmar Bergman, com 51 filmes, de 4ª (13) e 15/7. Além dos três Oscar de filme estrangeiro - por 'A Fonte da Donzela' (1959), 'Através de um Espelho' (1961) e 'Fanny e Alexander' (1982) -, seis Globos de Ouro e prêmios em Cannes e Berlim, Bergman tem sua genialidade reconhecida (e exaltada), sobretudo entre seus pares.

Por isso, o Divirta-se pediu a quatro diretores brasileiros, fãs confessos do sueco, para indicar o que eles consideram imperdível - seja você um iniciante ou um bergmaníaco como eles.

Carolina Arantes e Ramon Vitral