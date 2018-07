Cinegrafista atingido por rojão tem morte cerebral A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou a morte cerebral do cinegrafista da TV Band, Santiago Ilídio Andrade, de 49 anos na manhã desta segunda-feira, 10. Ele estava internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Souza Aguiar, no centro, com afundamento de crânio.