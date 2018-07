Cinegrafista da Band morre com tiro em favela do Rio O cinegrafista da TV Bandeirantes Gelson Domingos da Silva, atingido no peito por um tiro durante confronto entre traficantes e policiais na favela de Antares, na zona oeste do Rio, chegou morto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz, às 7h40 deste domingo.